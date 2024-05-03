Özgür Özel'den "boş koltuk" açıklaması! "Türkiye demokrasisi için kilometre taşı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası ilk kez konuştu. Görüşmenin Türkiye demokrasisi için önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi. DEM Parti eş başkanlarının ziyareti sonrası konuşan Özel'in başka dikkat çeken mesajları da oldu.

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