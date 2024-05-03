03 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Özgür Özel'den "boş koltuk" açıklaması! "Türkiye demokrasisi için kilometre taşı"

Özgür Özel'den "boş koltuk" açıklaması! "Türkiye demokrasisi için kilometre taşı"

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.05.2024 19:27
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası ilk kez konuştu. Görüşmenin Türkiye demokrasisi için önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi. DEM Parti eş başkanlarının ziyareti sonrası konuşan Özel'in başka dikkat çeken mesajları da oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özgür Özel’den boş koltuk açıklaması!
Özgür Özel'den "boş koltuk" açıklaması!
Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu!
Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu!
Beyaz ekmek gibi beyaz ekmek yaptılar!
Beyaz ekmek gibi beyaz ekmek yaptılar!
Geçmeyen halsizlik sorunu!
Geçmeyen halsizlik sorunu!
Dil okulu gibi çarşı!
Dil okulu gibi çarşı!
Türk boykotu endişesi: İsrail için ağır sonuçlar doğuracak
"Türk boykotu" endişesi: İsrail için ağır sonuçlar doğuracak
İşte polise saldırının en net görüntüleri
İşte polise saldırının en net görüntüleri
Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar
Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar
Havacılık eğitim ve kariyer buluşması!
Havacılık eğitim ve kariyer buluşması!
Üniversitelilerden Gazze desteği!
Üniversitelilerden Gazze desteği!
Solingen kundakçısı tutuklandı!
Solingen kundakçısı tutuklandı!
A Haber’de duyurdu! 81 ilde kampanya başladı
A Haber'de duyurdu! 81 ilde kampanya başladı
Daha Fazla Video Göster