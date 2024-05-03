03 Mayıs 2024, Cuma
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A Haber canlı yayınında tansiyon yükseldi! ABD'ye sert sözlerle seslendi: Bu alçaklıktır! O pilotların ellerini keseriz
Irak’a sürekli operasyonun anlamı ne? Yeni ve en büyük harekat ne zaman? Bölgede ABD'nin oynadığı oyun ne? Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında Arka Plan programında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Caşın, görüntüleri yorumlarken terör örgütü PKK'ya eğitim veren ABD'ye sert sözlerle eleştirilerde bulundu ve "ABD'nin aklı varsa gider" dedi. İşte stüdyoda tansiyonun yükseldiği anlar...