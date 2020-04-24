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Koronavirüs aşısı ne zaman bulunacak? Prof. Dr. Yağız Üresin A Haber'de açıkladı

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24.04.2020
A Haber ekranlarında yayınlanan Aklın Yolu programına konuk olan Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Yağız Üresin, koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aşının ne zaman bulunabileceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Üresin, ''Sonbaharda görebiliriz'' dedi.

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