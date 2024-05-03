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İşte polise saldırının en net görüntüleri! Kafasındaki kask sayesinde ölümden döndü

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.05.2024 15:23
Polis taş ve sopalarla saldıranlardan 35’nin sorgusu sürüyor. Öte yandan yeni görüntüler ortaya çıktı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. Karataş, "Yüzünden kanlar akan polislerimizi gördük." dedi.
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