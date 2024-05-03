175 milyonluk vurgununun perde arkası! Serkan Önder nasıl zenginleşti?

5 milyon euroluk büyü vurgunu iddiasında, bugün yine çok önemli gelişmeler var. Dolandırılan iş kadınının eşi, hem 5 yıllık süreci nasıl öğrendiğini anlattı, hem de Serkan Önder'in aileye yaklaşmak için attığı adımları. ATV haber, Serkan Önder’in bu süreçte nasıl zenginleştiğine dair sürece de mercek tuttu. İşte 175 milyon liralık vurgunun hikayesi ve iddiaların hedefindeki Serkan Önder’in ilk açıklaması…

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