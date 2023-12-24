ABD PKK/YPG'ye neden destek veriyor? Uzman isim A Haber'de anlattı: Türkiye'nin yaptığı operasyon...

Hain saldırı nasıl gerçekleşti? ABD, terör örgütü PKK/YPG’ye neden destek veriyor? Stratejist Dr. Mehmet Bozkuş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD terör örgütüne yardım aktarıyor.

ABD'DEN PKK/YPG'YE MADDİ VE ASKERİ DESTEK

ABDordusu ile PKK/YPG'li teröristler ortak tatbikatlar yaptı.

Hain saldırı nasıl gerçekleşti? ABD PKK/YPG'ye neden destek veriyor?

Stratejist Dr. Mehmet Bozkuş, A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Bölgemizdeki gelişmelere baktığımız zaman aslında Türkiye 1979 yılından beri Asala ile başlayan terör örgütleriyle mücadelesinde gelinen son noktada mücadelesini sınırlarının dışına alarak izlediği politikalarla yeni bir terör politikası oluşturmuş durumda.

PKK DESTEKLİ ANLAYIŞ!

Bölgemizde bugün Filistin coğrafyasında İsrail ile Filistin halkının verdiği haklı mücadelenin esas sebep sonucuna geldiğimizde ikinci terör devleti olarak kurmak istedikleri yapılanmanın PKK destekli anlayışının aslında bir İsrail devleti olarak karşınıza çıktığını görüyoruz.

NATO'DA BİRLİKTEYİZ ANCAK…

79 yılından bu yana terör örgütleriyle verdiğimiz mücadele bu olayın arkasında kimlerin olduğunu açık ve seçik artık görüyoruz. NATO'da birlikteyiz ancak müttefikliğimizin bugün tartışma konusu olduğu bir dönemden geçiyoruz.

Satrancın taşlarının yeniden hareket haline geçirildiği bir dönemle karşı karşıyayız.

ABD'nin bölgedeki emellerinin İsrail devleti üzerinde varlığını sürdürdüğü bölgedeki emellerinin de bölge halkı tarafından kabul edilmemesiyle ve Arap isyanlarıyla desteklenen yeni sürecin başladığı bir noktada ağır kış şartlarında PKK'nın kabiliyetlerinin imkan vermediği bir noktada açıktan ifade etmekte sakınca yok ABD ve onlara destek veren yapılarla beraber bu eylemleri yaptığını görüyoruz.

Türkiye'nin yaptığı operasyonlar ABD'nin bölgedeki çıkarlarını tehdit etme manasındaki ifadesi aslında bugün bizim kiminle savaştığımızın açık ve seçik ifadesi olarak değerlendirilmeli.