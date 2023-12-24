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ABD PKK/YPG’ye neden destek veriyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.12.2023 12:12
ABD ordusu ile PKK/YPG’li teröristler ortak tatbikatlar yaptı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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