CHP'li İBB'nin ihmali ölüm getirdi! 5 yaşındaki Edanur Gezer’in acı sonu

İstanbul'da İBB'nin Küçükçekmece'de yaptığı kazı çalışması sırasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetti. Olayla ilgili Küçükçekemece Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma başlatırken, bilirkişi raporu talep edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da kazı çalışması sonrası oluşan su birikintisine düşen kız çocuğunun hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini bildirdi.