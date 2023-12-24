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10 ilde Kahramanlar 35 Operasyonu! Teröristlere ait 58 mağara ve sığınak yok edildi...

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Giriş Tarihi: 24.12.2023 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
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10 ilde Kahramanlar 35 Operasyonu! Teröristlere ait 58 mağara ve sığınak yok edildi...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 10 ilde Kahramanlar 35 operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Teröristlere ait 58 mağara, sığınak ve depo yok edildi. İşte detaylar...

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