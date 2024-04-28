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Belçika Prensi "Yeşil Enerji" projesi için neden Türkiye'yi tercih etti? Dikkat çeken Başkan Erdoğan vurgusu: Önemli bir vizyonu var

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 28.04.2024 15:42
Uzun zamandır "Yeşil Enerji" üzerine çalışan Belçika Prensi "Louran" projesini hayata geçirmek için Türkiye'yi tercih etti. Belçika Prensi, neden Türkiye'yi tercih ettiğini A Haber muhabiri Fatih Özyar'a anlattı. Prens Louran "Türkiye güçlü ülke. Erdoğan da projeye sahip çıkabilecek güçlü lider" dedi.
Yeşil Enerji projesi için neden Türkiye’yi tercih etti?
"Yeşil Enerji" projesi için neden Türkiye'yi tercih etti?
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