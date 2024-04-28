Belçika Prensi "Yeşil Enerji" projesi için neden Türkiye'yi tercih etti? Dikkat çeken Başkan Erdoğan vurgusu: Önemli bir vizyonu var

Uzun zamandır "Yeşil Enerji" üzerine çalışan Belçika Prensi "Louran" projesini hayata geçirmek için Türkiye'yi tercih etti. Belçika Prensi, neden Türkiye'yi tercih ettiğini A Haber muhabiri Fatih Özyar'a anlattı. Prens Louran "Türkiye güçlü ülke. Erdoğan da projeye sahip çıkabilecek güçlü lider" dedi.