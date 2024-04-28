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Yeni haftada Siyaset takvimi

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.04.2024 15:13
Güncelleme:28.04.2024 15:14
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Başkan Erdoğan görüşmesi hafta başında olacak. AK Parti MYK Salı günü toplanıyor. Yeni haftada siyaset takviminde neler var? Detayları Mert Hacıalioğlu aktardı.
Yeni haftada Siyaset takvimi
Yeni haftada Siyaset takvimi
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