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Turizmde sezon uzuyor

A Haber
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Giriş: 22.09.2021 10:16
İngiltere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uyguladığı seyahat listesinde yaptığı güncellemede, Türkiye'yi 22 Eylül itibarıyla seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı. Böylelikle turizm sezonu uzuyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Turizmde sezon uzuyor
Turizmde sezon uzuyor
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