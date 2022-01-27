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Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ilk enflasyon tahminini açıkladı

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Giriş: 27.01.2022 11:32
Son dakika haberi...Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporu olan "Enflasyon Raporu 2022-I"in tanıtımı amacıyla sunum gerçekleştiriyor. Şahap Kavcıoğlu, "2022 yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puanlık güncellemeyle yüzde 11,8’den yüzde 23,2’ye yükselttik." dedi. Kavcıoğlu, "Cari işlemler dengesi 2022 yılında fazla verecek." diye konuştu.
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