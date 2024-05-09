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Uzaktan veya esnek çalışma modeli geliyor mu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.05.2024 11:20
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, uzaktan çalışma ve esnek çalışmaya ilişkin önemli mesajlar verdi. Esnek ya da uzaktan çalışma sistemlerine yönelik mevzuat üzerinde hazırlıkların sürdüğünü söyleyen Bakan Işıkhan "Değişime ayak uydurmak lazım" dedi.
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