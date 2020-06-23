Son dakika haberi... Altın, dolar, euro ve borsada son durum ne? Piyasalar ne durumda? Altın fiyatları güne nasıl başladı? Altında yükseliş sürecek mi? Gram altın ne kadar oldu? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.

Son dakika haberi... Altın, dolar, euro ve borsada son durum ne? Piyasalar ne durumda? Altın fiyatları güne nasıl başladı? Altında yükseliş sürecek mi? Gram altın ne kadar oldu? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.