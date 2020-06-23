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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Altın döviz ve borsa beklenti ne? Altın fiyatları güne nasıl başladı? Altında yükseliş sürecek mi? |Video

Son dakika: Altın döviz ve borsa beklenti ne? Altın fiyatları güne nasıl başladı? Altında yükseliş sürecek mi? |Video

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Giriş: 23.06.2020 11:42
Güncelleme:23.06.2020 11:42
Son dakika haberi... Altın, dolar, euro ve borsada son durum ne? Piyasalar ne durumda? Altın fiyatları güne nasıl başladı? Altında yükseliş sürecek mi? Gram altın ne kadar oldu? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.

Son dakika haberi... Altın, dolar, euro ve borsada son durum ne? Piyasalar ne durumda? Altın fiyatları güne nasıl başladı? Altında yükseliş sürecek mi? Gram altın ne kadar oldu? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.

Son dakika: Emeklilerin Temmuz zammı ne kadar olur? Merkez Bankası faiz indirimine gider mi? Piyasaları nasıl etkiler? Faruk Erdem cevapladı SON DAKİKA: EMEKLİLERİN TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLUR? MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNE GİDER Mİ? PİYASALARI NASIL ETKİLER? FARUK ERDEM CEVAPLADI

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