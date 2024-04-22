Küresel askeri harcamada rekor kırıldı! Ülkelerden savunmaya rekor yatırım

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, 2023 yılına ilişkin küresel askeri harcamalar raporunu açıkladı. Buna göre küresel askeri harcamalar geçen yıl 2 trilyon 443 milyar dolarla rekor kırdı. Detayları Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.

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