22 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Küresel askeri harcamada rekor kırıldı! Ülkelerden savunmaya rekor yatırım

Küresel askeri harcamada rekor kırıldı! Ülkelerden savunmaya rekor yatırım

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.04.2024 15:58
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, 2023 yılına ilişkin küresel askeri harcamalar raporunu açıkladı. Buna göre küresel askeri harcamalar geçen yıl 2 trilyon 443 milyar dolarla rekor kırdı. Detayları Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Küresel askeri harcamada rekor kırıldı!
Küresel askeri harcamada rekor kırıldı!
Kalkınma Yolu ile neler değişecek?
Kalkınma Yolu ile neler değişecek?
Gram altın için A Haber’de rakam verdi
Gram altın için A Haber'de rakam verdi
Tavuk altın ve doları katladı
Tavuk altın ve doları katladı
İstanbullu destekten nasıl yararlanacak?
İstanbullu destekten nasıl yararlanacak?
Mobilyanın başkenti! Dünyaya ihracat
Mobilyanın başkenti! Dünyaya ihracat
Piyasada gözler Merkez Bankası’nda
Piyasada gözler Merkez Bankası’nda
Tavuk fiyatlarını kimler, neden manipüle ediyor?
Tavuk fiyatlarını kimler, neden manipüle ediyor?
Tavuk altın ve doları katladı
Tavuk altın ve doları katladı
Bitcoin ödül yarılanması nedir?
Bitcoin ödül yarılanması nedir?
Ev sahiplerine pişmanlık düzenlemesi
Ev sahiplerine "pişmanlık" düzenlemesi
Cevdet Yılmaz’dan flaş ’emekli’ açıklaması!
Cevdet Yılmaz'dan flaş 'emekli' açıklaması!
Daha Fazla Video Göster