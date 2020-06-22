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Haberler Galeri Son dakika: Emeklilerin Temmuz zammı ne kadar olur? Merkez Bankası faiz indirimine gider mi? Piyasaları nasıl etkiler? Faruk Erdem cevapladı

Son dakika: Emeklilerin Temmuz zammı ne kadar olur? Merkez Bankası faiz indirimine gider mi? Piyasaları nasıl etkiler? Faruk Erdem cevapladı

Son dakika haberi... Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında izleyicilerden gelen merak edilen soruları canlı yayında yanıtladı. Altın alırken nelere dikkat edilmeli? Vergi indirimi ile erken emeklilik kimlerin hakkı? Babalara erken emeklilik imkanı ne? Merkez Bankası faiz indirimine gider mi? Piyasaları nasıl etkiler? Sigorta başlangıcının emekliliği etkisi ne? Emeklilerin Temmuz zammı ne kadar olur? On ay çalışan birisi işten çıkartılırsa hiçbir tazminat hakkı yok mu? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 22.06.2020 12:55 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 13:14
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Son dakika: Emeklilerin Temmuz zammı ne kadar olur? Merkez Bankası faiz indirimine gider mi? Piyasaları nasıl etkiler? Faruk Erdem cevapladı

Altın alırken nelere dikkat edilmeli? Vergi indirimi ile erken emeklilik kimlerin hakkı? Babalara erken emeklilik imkanı ne? Merkez Bankası faiz indirimine gider mi? Piyasaları nasıl etkiler? Sigorta başlangıcının emekliliği etkisi ne? Emeklilerin Temmuz zammı ne kadar olur? On ay çalışan birisi işten çıkartılırsa hiçbir tazminat hakkı yok mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Emeklilerin Temmuz zammı ne kadar olur? Merkez Bankası faiz indirimine gider mi? Piyasaları nasıl etkiler? Faruk Erdem cevapladı

Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında izleyicilerden gelen merak edilen soruları canlı yayında yanıtladı.

İşte merak edilen sorular ve yanıtları;

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Son dakika: Emeklilerin Temmuz zammı ne kadar olur? Merkez Bankası faiz indirimine gider mi? Piyasaları nasıl etkiler? Faruk Erdem cevapladı

ALTIN ALIRKEN BASILI OLANLARI MI BİLEZİK Mİ NE TAVSİYE EDERSİNİZ?

Yatırım amaçlı alıyorsak bilezik gibi veya çeyrek altın gibi emtiaları tercih etmemiz lazım. Alışla satış arasındaki farktan dolayı. Yatırım için alıyorsanız gram altını tavsiye ederiz.

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Son dakika: Emeklilerin Temmuz zammı ne kadar olur? Merkez Bankası faiz indirimine gider mi? Piyasaları nasıl etkiler? Faruk Erdem cevapladı

İŞ YERİM AYIN YARISINI EVDEN ÇALIŞMA YAPTIRDI. KISA ÇALIŞMAYA GİRER Mİ?

Bu virüs dolayısıyla uzaktan çalışma çok fazla yaygınlaştı. Birçok şirket devam ettiriyor. Ama kısa çalışma ödeneği ile evden çalışma farklı şeyler. Evden çalışanla ile ofisten çalışan arasında hiçbir fark yok.

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Son dakika: Emeklilerin Temmuz zammı ne kadar olur? Merkez Bankası faiz indirimine gider mi? Piyasaları nasıl etkiler? Faruk Erdem cevapladı

ANLATTIĞINIZ YENİ TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ (TES) İLE SGK KAPSAMINDAKİ EMEKLİLİKTE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Bununla ilgili müzakere devam ediyor. Bu ikisinin karışmaması gerekiyor. SGK kurumuna bağlı olarak çalışıyor olabilirsiniz. Bununla TES arasında hiçbir bağ yok.