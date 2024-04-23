23 Nisan 2024, Salı
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Külliye'de 23 Nisan coşkusu! İşte Başkan Erdoğan'ın çocukları kabulünde renkli anlar....
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde Milli Eğitim Bakanı Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti. İşte o renkli kareler....