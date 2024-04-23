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Külliye'de 23 Nisan coşkusu! İşte Başkan Erdoğan'ın çocukları kabulünde renkli anlar....

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.04.2024 19:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde Milli Eğitim Bakanı Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti. İşte o renkli kareler....
Külliye’de 23 Nisan coşkusu!
Külliye'de 23 Nisan coşkusu!
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