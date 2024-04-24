24 Nisan 2024, Çarşamba
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Ambalaj üzerine fiyat formülü! Fahiş fiyatla mücadelede yeni adım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti dönüşünde gazetecilerle sohbetinde fahiş fiyatla mücadele de konuşuldu. Başkan Erdoğan yeni ve daha caydırıcı önlemlerin alınacağını söyledi, "Bunu kim yaparsa yapsın, bedelini fazlasıyla ödeyecek." dedi. Erdoğan ürün fiyatının ambalajın üzerine yazılması önerisinin de değerlendirileceğini söyledi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yorumladı.