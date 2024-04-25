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Fırsatçılara geçit yok! Rafta sürekli etiket değişimi nasıl engellenecek?

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 25.04.2024 12:43
Marketlerde fahiş fiyatı önüne geçebilmek için bakanlık harekete geçti. Bu kapsamda yeni önlemler alınması bekleniyor. Peki rafta sürekli etiket değişimi nasıl engellenecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın konuğu olan TÜKONFED Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma anlattı.
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