Fırsatçılara geçit yok! Rafta sürekli etiket değişimi nasıl engellenecek?

Marketlerde fahiş fiyatı önüne geçebilmek için bakanlık harekete geçti. Bu kapsamda yeni önlemler alınması bekleniyor. Peki rafta sürekli etiket değişimi nasıl engellenecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın konuğu olan TÜKONFED Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma anlattı.

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