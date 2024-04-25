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Temmuzda emekliye maaş artışı! Taban aylığa üç formül

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.04.2024 11:06
3 aylık enflasyon yüzde 15,6 aylık beklenti yüzde 25-30. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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