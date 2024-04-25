Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Ankara'da gözler bugün Merkez Bankası'nda, şubat ayına ilişkin faiz kararını açıklayacak, Başkan Erdoğan'ın da yoğun bir programı var. A Haber ekibinden Arzu Fidanverdi detayları aktardı.

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