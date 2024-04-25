Konutta 4,5 yıl sonra bir ilk! Konut fiyat artışı enflasyonun altında kaldı

Konut fiyat artışı 2019 yılından bu yana ilk kez enflasyonun altında kaldı. Konutta fiyatlar ne kadar geriler? Gelecekte ne olur? Gelişmeleri A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu gayrimenkul danışmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı değerlendirdi.

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