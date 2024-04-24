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Borsa İstanbul’a yabancı yatırımcıdan büyük ilgi! Yabancı rotayı Türkiye’ye çevirdi

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 24.04.2024 11:59
Ekonomik program ve enflasyonla mücadelede kararlılıkla ilgili mesajlar, yabancıların TL varlıklara ilgisini artırdı. Son 4 haftada yabancı girişi 5 milyar dolara ulaştı.
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