23 Nisan 2024, Salı
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Hazine ve Maliye Bakanlığından “locals” kelimesiyle ilgili açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in ABD temasları çerçevesinde bir panelde kullandığı "locals" kelimesine ilişkin açıklama yaptı. Şimşek için atfedilen söylemlerin kabul edilemeyeceği vurgulandı. Bakanlık, Şimşek'in kullandığı "locals" kelimesiyle yerel yatırımcıların kast edildiğine dikkati çekti.