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Hazine ve Maliye Bakanlığından “locals” kelimesiyle ilgili açıklama

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.04.2024 12:04
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in ABD temasları çerçevesinde bir panelde kullandığı "locals" kelimesine ilişkin açıklama yaptı. Şimşek için atfedilen söylemlerin kabul edilemeyeceği vurgulandı. Bakanlık, Şimşek'in kullandığı "locals" kelimesiyle yerel yatırımcıların kast edildiğine dikkati çekti.
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Bakanlıktan “locals” kelimesiyle ilgili açıklama
Bakanlıktan “locals” kelimesiyle ilgili açıklama
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