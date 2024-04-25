25 Nisan 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Faiz kararına piyasalar ne tepki verdi? Döviz, borsa ve altın piyasalarında yön ne?
Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi ve yüzde 50'de sabit tuttu. Faiz kararı sonrası döviz, borsa ve altın piyasalarında neler yaşanıyor? Merak edilen gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun’un konuğu olan altın piyasaları uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol anlattı.