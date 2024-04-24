Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’dan ücretsiz doğalgaz açıklaması: 5 milyar 195 milyon destek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ücretsiz doğal gaz uygulamasıyla ilgili konuştu. Bakanlık bütçesinden son bir yılda 5 milyar 195 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Bu kapsamda 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulaması 1 Mayıs 2024'te sona erecek.

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