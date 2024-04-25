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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.04.2024 14:42
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Stratejist Cüneyt Paksoy, A Haber canlı yayınında MB’nin faiz kararını değerlendirdi.
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