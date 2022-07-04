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Hükümet piyasalardaki iyileşme için tarih verdi: Yılbaşında yeni adımların etkisini göreceğiz

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Giriş: 04.07.2022 23:22
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, A Haber canlı yayınında, güncel ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını ve savaş nedeniyle dünyada dengelerin değiştiğini vurgulayan Yılmaz, enflasyonla mücadelenin meyvelerinin yeni yılda toplanacağını ifade etti. Aralık ayını işaret eden Yılmaz, "Ekonomide baz etkisi denilen bir durum var, artış olduktan sonra onun geriye dönmesi yıllık döngüyü gerektiriyor. Önümüzdeki aralık, geçen yıldaki aralık hesaplardan düşmüş olacak. Daha normal bir patikaya gireceğiz." diye konuştu.
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