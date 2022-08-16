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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den otomobil piyasasındaki fahiş fiyatlar hakkında açıklama! 100 bin mükellef radarda

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.08.2022 11:34
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef radarımıza takıldı." açıklamasında bulundu.
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