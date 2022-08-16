16 Ağustos 2022, Salı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den otomobil piyasasındaki fahiş fiyatlar hakkında açıklama! 100 bin mükellef radarda
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef radarımıza takıldı." açıklamasında bulundu.