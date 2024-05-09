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Enflasyon tahmini ne? Yılın ikinci enflasyon raporu bugün açıklanacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.05.2024 10:26
Enflasyon raporu bugün açıklanacak. MB Başkanı enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı yapacak.
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