09 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları SGK geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı

SGK geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.05.2024 10:07
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 8'i yenilikçi kanser ilacı olmak üzere 10'u yerli, toplam 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SGK geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
SGK geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
Emekliye vergi yok
Emekliye vergi yok
Eleman aranıyor! İşte liste
Eleman aranıyor! İşte liste
2024 kurbanlık fiyatları ne kadar?
2024 kurbanlık fiyatları ne kadar?
Tesislerin kapasitesi arttırılacak!
Tesislerin kapasitesi arttırılacak!
İlk ateş yandı! Bağımsızlık yolunda tam gaz
İlk ateş yandı! Bağımsızlık yolunda tam gaz
Türkiye ekonomisinde pozitif dönem!
Türkiye ekonomisinde "pozitif" dönem!
Fahiş fiyat ve stokçuluğa ceza!
Fahiş fiyat ve stokçuluğa ceza!
Canlı yayında rakam verdi
Canlı yayında rakam verdi
Sebze ve meyve fiyatlarında son durum!
Sebze ve meyve fiyatlarında son durum!
Türksat 6A’ya yeni logo!
Türksat 6A'ya yeni logo!
Bin yılın projesiyle dengeler değişecek
Bin yılın projesiyle dengeler değişecek
Daha Fazla Video Göster