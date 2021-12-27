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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den TÜİK açıklaması: Şeffaf bir kurumdur

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Giriş: 27.12.2021 22:28
A Haber - A Para ortak yayınına konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, ''Borsa İstanbul dünyanın en şeffaf kurumları arasında birinci sıradadır. TÜİK, her an denetlenebilen şeffaf bir kurumdur. Bu iki kurumumuzun üzerine gidiyorlar. Kurumlarımızı yıpratmak için her şeyi yapıyorlar. Serbest piyasa ekonomisine yüzde 100 bağlıyız.'' ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’den TÜİK açıklaması: Şeffaf bir kurumdur
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