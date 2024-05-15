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Videolar Ekonomi Videoları Vergi kaçakçılığı Maliye'nin radarında! 17 milyar TL’lik sahte fatura için inceleme başlatıldı

Vergi kaçakçılığı Maliye'nin radarında! 17 milyar TL’lik sahte fatura için inceleme başlatıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2024 10:05
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in talimatı ile 17 milyar TL’lik sahte fatura için inceleme başlatıldı.
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