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Akaryakıtta yeni dönem: Tek fiyat uygulaması başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2024 09:44
Akaryakıtta tek fiyat uygulaması bugün başladı. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.
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