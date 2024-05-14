Kamuda tasarruf tedbirlerine vatandaş desteği! 3 yılın sonunda 1 trilyona yakın tasarruf

Enflasyon ile mücadele kapsamında başlatılan kamuda tasarruf tedbirleri paketinin detayları açıklandı, pakete vatandaşlardan da destek geldi. Tedbirler kapsamında 3 yılın sonunda 900 milyar lira ile 1 trilyon lira arasında tasarruf elde edilmesi bekleniyor.

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