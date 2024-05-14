Tasarruf memura nasıl yansıyacak?

Türkiye kamu harcamalarında tasarrufa gidiyor. Aylardır üzerinde çalışılan ilk paket kamuoyu ile paylaşıldı. Bundan sonra,, 8 ana başlıkta tasarruf edilecek. Yeni araç satın alma ve kiralama yapılamayacak, yeni hizmet binası alımı yapımı durdurulacak, yönetim kurulu ücretlerine de üst sınır yolda.

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