14 Mayıs 2024, Salı
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Kriptoda kaldıraçlı işlemler yasaklanıyor! Yasa teklifi neler getiriyor?
Kripto varlıkları ilk kez tanımlayacak ve işlemlerini yasal zemine oturtacak kanun teklifinin hazırlığında son aşamaya gelindi. Yasa teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak. Teklife göre kripto varlıklarda açığa satış ve kaldıraçlı işlem yapılamayacak. İşte detaylar…