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Videolar Ekonomi Videoları Kriptoda kaldıraçlı işlemler yasaklanıyor! Yasa teklifi neler getiriyor?

Kriptoda kaldıraçlı işlemler yasaklanıyor! Yasa teklifi neler getiriyor?

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 14.05.2024 09:11
Kripto varlıkları ilk kez tanımlayacak ve işlemlerini yasal zemine oturtacak kanun teklifinin hazırlığında son aşamaya gelindi. Yasa teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak. Teklife göre kripto varlıklarda açığa satış ve kaldıraçlı işlem yapılamayacak. İşte detaylar…
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