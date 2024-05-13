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Kamuda tasarruf dönemi! A Haber canlı yayınında çarpıcı sözler: Tarih olmuş şahısların...

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.05.2024 12:07
Kamuda Tasarruf Paketi açıklandı. Tasarruf kapsamında duyurulan tedbir paketini uzman isimler A Haber canlı yayınında değerlendirdi. İşte çarpıcı detaylar...
Canlı yayında çarpıcı sözler: Tarih olmuş şahısların... CANLI YAYINDA ÇARPICI SÖZLER: TARİH OLMUŞ ŞAHISLARIN...

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Çarpıcı sözler: Tarih olmuş şahısların...
Çarpıcı sözler: Tarih olmuş şahısların...
İşte tasarruf paketi
İşte tasarruf paketi
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