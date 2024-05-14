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İzmir’de tarihi Kardiçalı Hanı satışa çıkarıldı! 35 milyon dolara talip arıyor

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 14.05.2024 12:28
Son dakika haberleri... İzmir'in ticaret tarihinde önemli role sahip tarihi Büyük Kardiçalı Hanı satışa çıkarıldı. Tarihi han için tam 35 milyon dolar bedel biçildi.
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