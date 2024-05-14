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İşkur en çok aranan meslekleri açıkladı! İmalat sanayinde elaman açığı 341 bini buldu

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 14.05.2024 12:48
En çok eleman aranan ve kolay iş bulunan meslekler belli oldu. İşkur'un açıkladığı verilere göre tekstil başta olmak üzere makine, inşaat ve imalat gibi sektörlerde  ara eleman açığı var. Ekibimiz bu konuyu sektör temsilcilerine sordu.
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