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Asgari ücrete ara zam olacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2024 13:22
Milyonlarca kişi asgari ücrete temmuz ayında zam olacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? sorularına yanıt ararken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan flaş açıklama geldi.
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