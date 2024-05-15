Tarım ve Orman Bakan Yumaklı'dan "yaş çay alım fiyatı"na ilişkin yeni açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yaş çay alım fiyatları ve ÇAYKUR'un alım fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Maliyetlere göre hazırlanmış, açıklanmış, çalışılmış makul bir alım fiyatı var. Her sene olduğu gibi maliyetlere bakılır, onun üzerine makul gelir ya da kar konulur buna göre fiyat açıklanır. Geçen yıllardan hiçbir farkı yok." şeklinde konuştu.