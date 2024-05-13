Kamuda tasarruf nasıl yapılacak? 8 başlıkta Kamuda Tasarruf Paketi... Taşıt alımı, bina kiralaması, kamu istihdam, temsil giderleri...

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda hazırlanan tasarruf paketiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor... Yılmaz, konuşmasında verimliliğin esas alınacağına vurgu yaparken "Paketimiz enflasyonla mücadeleye de katkı sağlayacak." dedi. Bakan Şimşek ise ilave tedbirlerin de açıklanacağını ifade ederek, "Harcamaları disiplin altına alıyoruz." dedi. Bakan Şimşek, 3 yıl boyunca kamuda yeni araç alımı ve kiralaması ile yeni bina yapımı ve kiralamasının durdurulacağını söyledi. Şimşek ayrıca kamuda yabancı menşeili araç kullanımına son verileceğini bildirdi. Kamuda istihdama da tasarruf düzenlemesi yapılacağını ifade eden Şimşek, emekli olan kişi sayısı kadar istihdam olacağını açıkladı. İşte kamuda hazırlanan tasarruf paketinin detaylar...

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