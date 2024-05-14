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Et fiyatlarını düşürecek proje! Tarım Kredi Grubu Genel Müdürü Hüseyin Aydın A Para'da açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2024 23:15
Tarım Kredi Grubu Genel Müdürü Hüseyin Aydın, A Para'da Ekonomi Masası programına konuk oldu. Önemli açıklamalar yapan Aydın, et fiyatlarını düşürecek projeyi de duyurdu. İşte detaylar...
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