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Fahiş fiyatla mücadele teklifine kritik madde! Anlaşmalı fiyat belirleyen firmalar ceza

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 29.04.2024 10:27
Güncelleme:29.04.2024 10:28
Özellikle gıda ürünlerindeki fırsatçılık ve fahiş fiyatla mücadele için yeni adımlar atılmaya hazırlanıyor. AK Parti fahiş fiyat düzenlemesine yeni bir madde daha ekliyor. Böylece birkaç firmanın ortak fiyat belirleyerek tekel oluşturmasının önüne geçilecek.
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