Çalışma meclisi 5 yıl sonra toplanıyor! Gündeminde neler var?

Çalışma meclisi 5 yıl sonra toplanıyor. Toplantıda işçi, memur ve emekli hakları ele alınacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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