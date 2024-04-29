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Borsa haftaya rekorla başladı! Altının gramı ne kadar? Piyasa ne durumda?

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 29.04.2024 10:28
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,77 yükselişle rekor seviye olan 9.992,45 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 76,83 puan ve yüzde 0,77 artışla 9.992,45 puana çıktı. Altın ve piyasalara dair gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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