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Yunanistan’dan ABD’ye F-35 mektubu! Atina süreci resmen başlattı

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Giriş: 30.06.2022 13:35
Türkiye'nin ABD'den istediği F-16'lara karşı çıkan Yunanistan, zamanlanması dikkat çeken bir karara imza attı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'den F-35 savaş uçağı satın alınmasına ilişkin resmi talebi içeren mektubu imzalayarak Beyaz Saray'a gönderdi.
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Yunanistan’dan ABD’ye F-35 mektubu!
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