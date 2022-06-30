30 Haziran 2022, Perşembe
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Yunanistan’dan ABD’ye F-35 mektubu! Atina süreci resmen başlattı
Türkiye'nin ABD'den istediği F-16'lara karşı çıkan Yunanistan, zamanlanması dikkat çeken bir karara imza attı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'den F-35 savaş uçağı satın alınmasına ilişkin resmi talebi içeren mektubu imzalayarak Beyaz Saray'a gönderdi.