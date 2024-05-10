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Gazzeli anne-babaların çocuklarına son vedası! "Güvenli yer neresi, bu çocukların suçu ne?"

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2024 19:25
İsrail'in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 34 binden fazla sivil hayatını kaybetti, 14 binden fazla çocuk katledildi. Saldırılar sivillerin son sığınağı Refah’ta yoğunlaşırken, bölgeden acı dolu görüntüler gelmeye devam ediyor.
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